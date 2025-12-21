Olimpiadi Invernali Milano Cortina 2026 | calendario orari delle gare tv streaming

21 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Le Olimpiadi Invernali Milano Cortina 2026 si svolgeranno dal 6 al 22 febbraio, con alcune competizioni che avranno inizio prima della cerimonia di apertura. Di seguito, il calendario, gli orari delle gare, le modalità di visione in TV e streaming per seguire gli eventi.

Le Olimpiadi Invernali di Milano Cortina 2026 si disputeranno dal 6 al 22 febbraio, anche se alcune gare (senza l’assegnazione delle medaglie) inizieranno già un paio di giorni prima rispetto alla Cerimonia d’Apertura. I Giochi tornano in Italia a distanza di vent’anni dall’edizione di Torino 2006 e si preannuncia grande spettacolo alle nostre latitudini, con diverse località interessate dall’evento: oltre alle due città di riferimento saranno protagoniste anche Rho, Assago, Bormio, Livigno, Predazzo, Tesero e Rasun-Anterselva La rassegna a cinque cerchi coinvolgerà dunque tre Regioni (Lombardia, Veneto, Trentino-Alto Adige). 🔗 Leggi su Oasport.it

olimpiadi invernali milano cortina 2026 calendario orari delle gare tv streaming

© Oasport.it - Olimpiadi Invernali Milano Cortina 2026: calendario, orari delle gare, tv, streaming

Leggi anche: Olimpiadi Invernali Milano Cortina 2026: calendario, orari delle gare, tv, streaming

Leggi anche: Olimpiadi Invernali Milano Cortina 2026: calendario, orari delle gare, tv, streaming

La notizia è affiancata da contenuti informativi e social collegati all’argomento.

Olimpiadi di Milano-Cortina 2026, 157 mln di costi in più. Enti locali, fondazione e commissario ancora opachi; Mariah Carey alla Cerimonia di apertura dei Giochi di Milano Cortina; Cerimonia d'apertura Olimpiadi Invernali 2026: all'inaugurazione di Milano Cortina si esibirà anche Pierfrancesco Favino; A che punto sono i lavori per le Olimpiadi di Milano Cortina.

olimpiadi invernali milano cortinaCerimonia d'apertura Olimpiadi Invernali 2026: all'inaugurazione di Milano Cortina si esibirà anche Pierfrancesco Favino - La star americana Mariah Carey sarà una delle protagoniste a San Siro il 6 febbraio 2026 per la Cerimonia d'apertura delle Olimpiadi Invernali 2026 di Milano Cortina ... vogue.it

olimpiadi invernali milano cortinaTCL, le iniziative per le Olimpiadi invernali in un momento di forte crescita - Mancano meno di 50 giorni dai Giochi e il marchio specializzato soprattutto in televisori rafforza la propria presenza nelle principali città italiane e sul mercato In occasione dei Giochi Olimpici In ... tg24.sky.it

olimpiadi invernali milano cortinaOlimpiadi invernali di Milano Cortina 2026 - Cortina 2026, a che punto sono i lavori per le opere delle Olimpiadi invernali? tg24.sky.it

Olimpiadi Milano Cortina 2026: Coca-Cola presenta la festa in 60 città della Fiamma olimpica

Video Olimpiadi Milano Cortina 2026: Coca-Cola presenta la festa in 60 città della Fiamma olimpica

È possibile cercare altre notizie e contenuti video collegati allo stesso argomento trattato.