Olimpiadi Invernali Milano Cortina 2026 | calendario orari delle gare tv streaming
Le Olimpiadi Invernali Milano Cortina 2026 si svolgeranno dal 6 al 22 febbraio, con alcune competizioni che avranno inizio prima della cerimonia di apertura. Di seguito, il calendario, gli orari delle gare, le modalità di visione in TV e streaming per seguire gli eventi.
Le Olimpiadi Invernali di Milano Cortina 2026 si disputeranno dal 6 al 22 febbraio, anche se alcune gare (senza l’assegnazione delle medaglie) inizieranno già un paio di giorni prima rispetto alla Cerimonia d’Apertura. I Giochi tornano in Italia a distanza di vent’anni dall’edizione di Torino 2006 e si preannuncia grande spettacolo alle nostre latitudini, con diverse località interessate dall’evento: oltre alle due città di riferimento saranno protagoniste anche Rho, Assago, Bormio, Livigno, Predazzo, Tesero e Rasun-Anterselva La rassegna a cinque cerchi coinvolgerà dunque tre Regioni (Lombardia, Veneto, Trentino-Alto Adige). 🔗 Leggi su Oasport.it
Leggi anche: Olimpiadi Invernali Milano Cortina 2026: calendario, orari delle gare, tv, streaming
Leggi anche: Olimpiadi Invernali Milano Cortina 2026: calendario, orari delle gare, tv, streaming
Olimpiadi di Milano-Cortina 2026, 157 mln di costi in più. Enti locali, fondazione e commissario ancora opachi; Mariah Carey alla Cerimonia di apertura dei Giochi di Milano Cortina; Cerimonia d'apertura Olimpiadi Invernali 2026: all'inaugurazione di Milano Cortina si esibirà anche Pierfrancesco Favino; A che punto sono i lavori per le Olimpiadi di Milano Cortina.
Cerimonia d'apertura Olimpiadi Invernali 2026: all'inaugurazione di Milano Cortina si esibirà anche Pierfrancesco Favino - La star americana Mariah Carey sarà una delle protagoniste a San Siro il 6 febbraio 2026 per la Cerimonia d'apertura delle Olimpiadi Invernali 2026 di Milano Cortina ... vogue.it
TCL, le iniziative per le Olimpiadi invernali in un momento di forte crescita - Mancano meno di 50 giorni dai Giochi e il marchio specializzato soprattutto in televisori rafforza la propria presenza nelle principali città italiane e sul mercato In occasione dei Giochi Olimpici In ... tg24.sky.it
Olimpiadi invernali di Milano Cortina 2026 - Cortina 2026, a che punto sono i lavori per le opere delle Olimpiadi invernali? tg24.sky.it
Olimpiadi Milano Cortina 2026: Coca-Cola presenta la festa in 60 città della Fiamma olimpica
Un evento di portata mondiale come le Olimpiadi invernali Milano – Cortina chiama, gli alpini rispondono “presente”! È stato siglato nei giorni scorsi un accordo tra il Comitato olimpico e la Joint Task Force della Difesa in cui si chiede la messa a disposizione d - facebook.com facebook
A 50 giorni dalle Olimpiadi invernali di Milano e Cortina, che apriranno il 6 febbraio, una mostra al Castello Sforzesco, 'L'Italia sulla neve', racconta la diffusione della cultura degli sport invernali e del turismo sulla neve in Italia. #ANSAViaggi x.com
È possibile cercare altre notizie e contenuti video collegati allo stesso argomento trattato.