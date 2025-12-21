Oleggio Basket vincente a Gazzada | due punti sotto l' albero di Natale
Che colpo, dopo 40 minuti di continua battaglia. Nella 13esima giornata di campionato di andata, ultima del 2025, l'Oleggio Magic Basket si regala due punti preziosi battendo 60-62 Basket 7 Laghi Gazzada. Al suo esordio in B Interregionale Andrea Chouenkam, assenti Bandirali e Ceccato perché.
Serie B - Oleggio Magic che colpo a Gazzada: due punti sotto l'albero di Natale - Nella 13esima giornata di campionato di andata, ultima del 2025, l'Oleggio Magic Basket si regala due punti preziosi battendo 60- pianetabasket.com
