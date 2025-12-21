Ok alla manovra | Nessun aumento per Imu e Irpef Più posti al nido

Il consiglio comunale di San Giovanni in Marignano ha approvato venerdì il bilancio 2026, confermando l’assenza di aumenti per Imu e Irpef. L’amministrazione ha sottolineato che le imposte rimarranno invariate, mantenendo le agevolazioni già in atto per famiglie e lavoratori. Inoltre, sono stati destinati maggiori fondi per aumentare i posti al nido. Questa scelta mira a sostenere il welfare locale e la qualità della vita dei cittadini.

Approvato venerdì in consiglio il bilancio del 2026 di San Giovanni in Marignano. "Nessun aumento delle imposte comunali, Imu e addizionale Irpef invariate – spiega l’amministrazione in una nota – Confermate le agevolazioni già riconosciute a favore di famiglie e lavoratori". Tra queste l’esenzione della Tari – la tassa rifiuti – per i lavoratori licenziati e i disoccupati, e la possibilità di presentare, per le richieste di agevolazioni, l’Isee corrente e non quello dei 2 anni precedenti. Un capitolo importante è quello dell’ istruzione: stanziati 1,3 milioni di euro, di cui 330mila per il servizio di educativa scolastica, inoltre "si è provveduto all’aumento della capacità dell’asilo nido, a 57 posti". 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Ok alla manovra: "Nessun aumento per Imu e Irpef. Più posti al nido" Leggi anche: Partono i lavori al nido. Posti in aumento del 10% Leggi anche: Irpef, addizionali a rischio aumento a Genova. Imu, dietrofront in vista sui rincari La notizia è accompagnata da articoli, post social e contenuti correlati disponibili più avanti. Ok alla manovra: Nessun aumento per Imu e Irpef. Più posti al nido; Manovra 2026, saltano Tfr e stretta sulle pensioni | Le news in diretta; Fermo, manovra da 160 milioni: focus su sociale e opere. Tasse, nessun aumento: ecco il bilancio di previsione; Rimini si prepara a timbrare il bilancio, nessun aumento delle tasse: ok dalla commissione consiliare. Manovra da 6 miliardi. Dai fondi europei al Pnrr: "Priorità sanità e crescita" - Nessun aumento della pressione fiscale, forte utilizzo delle risorse comunitarie – integrate a quelle statali e regionali –, ottimizzazione della spesa corrente, attenzione agli equilibri di bilancio, ... msn.com Fermo, manovra da 160 milioni: focus su sociale e opere. Tasse, nessun aumento: ecco il bilancio di previsione - facebook.com facebook Manovra, saltano Tfr e contributo delle assicurazioni. Meloni: “Nessun contatto con Giorgetti” x.com

Sono disponibili ulteriori notizie e video informativi attraverso la ricerca dedicata.