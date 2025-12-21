Oggi si svolge la ’Golden night’, un evento che unisce musica, danza e luci in un’atmosfera suggestiva. La città di Siena si prepara a vivere una serata speciale, con il centro che si anima di luci e colori. La Conchiglia si trasforma in un palco all’aperto, pronto ad accogliere ‘The golden night Christmas Musical’. Un’occasione per condividere momenti di festa e tradizione insieme alla comunità.

Siena è pronta a tingersi d’oro, a festeggiare il Natale con un tocco di magia. È pronta stupirsi e stupire: la Conchiglia, questa sera, si trasformerà in un palcoscenico a cielo aperto per ospitare ‘The golden night Christmas Musical’. Un intreccio di musica, danza e luci; un momento di pura meraviglia, che farà battere il cuore della città; un’emozione da ricordare, per grandi e piccini. A ingresso libero, l’evento clou del Natale di Siena, ideato dal direttore artistico, Vincenzo Bocciarelli, prenderà il via alle 19, dopo lo spettacolo ‘La notte incantata’, con in scena, al Teatro dei Rinnovati, i migliori illusionisti italiani: l’artista senese Alice Valentini si esibirà sulle note di grandi classici del musical come Jesus Christ Superstar e Sister Act, o Anastasia e Mary Poppins che tanto piacciono ai bambini. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Oggi la ’Golden night’. Musica, danza e luci. Appuntamento nel Campo

Leggi anche: Fiabe per Luci d’Artista, doppio appuntamento a Salerno tra musica, teatro e magia del Natale

Leggi anche: Luci d'Artista 2025/2026: torna la danza delle meduse nel centro storico

Scorrendo la pagina è possibile consultare notizie, approfondimenti e contenuti social collegati.

GOLDEN GIO #FACETIMEBOURBON Ci siamo,assente dalle piste da circa 6 mesi,il potente allievo di Sebastian Guarato ha svolto oggi a vincennes un buon lavoro di preparazione in vista del suo rientro previsto per il giorno di natale a Parigi. In sulky c'er - facebook.com facebook