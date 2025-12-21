Oggi i rigori sono una lotta psicologica se ne calciano di più ma è più difficile segnarli Libero

Come spiega Libero, i rigori – con le nuove regole – hanno smesso da tempo di essere un’esecuzione scontata e automatica. Sono diventati, piuttosto, lo specchio di un calcio che cambia: più spezzettato, più regolamentato, più condizionato dalla tecnologia e dalla pressione psicologica. Gli errori sempre più frequenti dagli undici metri, anche a livelli altissimi e in partite decisive, non sono casuali ma il risultato di un sistema che assegna più rigori, espone maggiormente chi calcia e riduce il margine d’errore. Un tema che attraversa competizioni, allenatori e squadre, e che racconta perché oggi il dischetto sia una prova di responsabilità prima ancora che di tecnica. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it

"40 anni fa in Italia si chiudeva la stagione con 56 rigori calciati, l'anno scorso sono stati 104. Prima segnare era 'automatico', oggi i portieri sono più grossi e preparati" - facebook.com facebook

Ottima prestazione anche oggi (anche del Bologna però). Ci condannano i rigori in cui facciamo male da anni. Non abbiamo rigoristi oltre a Calha. x.com