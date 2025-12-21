ABBONATI A DAYITALIANEWS L’inverno inizia ufficialmente. Il 21 dicembre alle 16:03 ora italiana dà il via all’ inverno nell’emisfero boreale. Questo giorno coincide con il solstizio d’inverno, un fenomeno astronomico che si verifica grazie all’ inclinazione dell’asse terrestre, che fa sì che i raggi del Sole colpiscano la Terra con un angolo molto basso. In questa giornata, il Sole raggiunge la sua posizione più bassa a mezzogiorno, rimanendo sopra l’orizzonte per pochissimo più di due minuti in meno rispetto al 13 dicembre, giorno di Santa Lucia, tradizionalmente considerato il più corto dell’anno, ma in realtà non corretto. 🔗 Leggi su Dayitalianews.com

© Dayitalianews.com - Oggi è il 21 dicembre, l’inizio dell’inverno: il solstizio e le stelle cadenti

Leggi anche: Eventi astronomici dicembre 2025: Superluna fredda, stelle cadenti e solstizio d’inverno

Leggi anche: 21 dicembre, oggi cade il solstizio d’inverno. E’ questo il giorno più corto, non Santa Lucia

Di seguito sono raccolti articoli, fonti e contenuti online collegati alla notizia pubblicata.

Accadde oggi | 21 dicembre per i Maya è la fine del mondo; Fiorentina-Udinese | per i viola è l’ennesima ultima spiaggia Probabili formazioni e tv; Oggi 21 dicembre San Pietro Canisio | non solo catechista è il secondo Apostolo della Germania; Fentanyl Parma oggi è al riparo ma Fabi avverte | Serve uno strumento per intervenire subito.

Sport in tv oggi (domenica 21 dicembre): orari e programma. Dove vedere gli eventi in streaming - Oggi, domenica 21 dicembre, ci sarà tanto sport da seguire in tv ed in streaming: in programma gli sport invernali, il volley con le finali del Mondiale ... oasport.it

Amici, anticipazioni oggi domenica 21 dicembre: ospiti, sfide e colpi di scena - Amici torna oggi 21 dicembre su Canale 5: ospiti, classifiche, sfide e decisioni choc. urbanpost.it