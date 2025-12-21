Oggi 21 dicembre San Pietro Canisio | non solo catechista è il secondo Apostolo della Germania

Oggi, 21 dicembre, ricordiamo San Pietro Canisio, sacerdote gesuita e stimato catechista. Con il suo impegno, ha svolto un ruolo importante nella diffusione della fede in Germania, distinguendosi anche come Dottore della Chiesa. La sua vita testimonia l'importanza del dialogo e della formazione religiosa. San Pietro Canisio: non solo catechista, è il secondo Apostolo della Germania.

Sacerdote gesuita, san Pietro Canisio fu un grande predicatore del suo tempo, famoso come catechista, è Dottore della Chiesa. Si ricorda oggi, 21 dicembre, san Pietro Canisio. Proclamato Dottore della Chiesa, fu un sacerdote gesuita del XVI secolo, grande predicatore e noto come catechista per aver contribuito con i suoi scritti alla composizione del Catechismo.. L'articolo proviene da La Luce di Maria. 🔗 Leggi su Lalucedimaria.it

