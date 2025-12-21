Oggi 21 dicembre San Pietro Canisio | non solo catechista è il secondo Apostolo della Germania

Oggi, 21 dicembre, ricordiamo San Pietro Canisio, sacerdote gesuita e stimato catechista. Con il suo impegno, ha svolto un ruolo importante nella diffusione della fede in Germania, distinguendosi anche come Dottore della Chiesa. La sua vita testimonia l'importanza del dialogo e della formazione religiosa. San Pietro Canisio: non solo catechista, è il secondo Apostolo della Germania.

Sacerdote gesuita, san Pietro Canisio fu un grande predicatore del suo tempo, famoso come catechista, è Dottore della Chiesa. Si ricorda oggi, 21 dicembre, san Pietro Canisio. Proclamato Dottore della Chiesa, fu un sacerdote gesuita del XVI secolo, grande predicatore e noto come catechista per aver contribuito con i suoi scritti alla composizione del Catechismo.. L'articolo proviene da La Luce di Maria. 🔗 Leggi su Lalucedimaria.it © Lalucedimaria.it - Oggi 21 dicembre, San Pietro Canisio: non solo catechista, è il secondo Apostolo della Germania Leggi anche: San Pietro Canisio: il Santo del 21 dicembre e il suo impatto nella storia Leggi anche: Ariano, a San Pietro Apostolo torna il Presepe Vivente dei Bambini Scorrendo la pagina è possibile consultare notizie, approfondimenti e contenuti social collegati. Il 21 dicembre la Benedizione dei Bambinelli; Grand Christmas Concert alla Chiesa di San Paolo entro le Mura; Weekend a Viterbo e provincia: gli eventi da non perdere sabato 20 e domenica 21 dicembre; Almanacco | Domenica 21 Dicembre: accadde oggi, compleanni, santo e proverbio del giorno. Domenica 21 dicembre: la frase del buongiorno, l'oroscopo, il santo e il proverbio del giorno - Ecco l'augurio per questa meravigliosa giornata e l'oroscopo segno per segno ... nostrofiglio.it

San Pietro Canisio, 21 dicembre 2025/ Oggi si ricorda il gesuita eroe della Controriforma - Il 21 dicembre è il giorno dedicato a San Pietro Canisio, un esponente di spicco della Controriforma cattolica: scopriamo le sue opere. ilsussidiario.net

Sport in tv oggi (domenica 21 dicembre): orari e programma. Dove vedere gli eventi in streaming - Oggi, domenica 21 dicembre, ci sarà tanto sport da seguire in tv ed in streaming: in programma gli sport invernali, il volley con le finali del Mondiale ... oasport.it

Oggi 20 dicembre La Notte Bianca che “lumina” la città 20 dicembre fino alle ore 22 Centro storico di Caltagirone Per la Notte Bianca oggi il centro storico di Caltagirone si accende fino alle ore 22 Musei aperti, musica dal vivo, Teatro dell’Opera Pu - facebook.com facebook

La ricerca permette di visualizzare articoli e video su argomenti simili o correlati.