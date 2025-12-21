Occupa un appartamento mentre il proprietario è fuori poi picchia i carabinieri entrati dal balcone | arrestato 20enne
Milano, 21 dicembre 2025 – Un giovane sconosciuto era riuscito entrare in casa di un uomo e si rifiutava di uscire. Per buttarlo fuori sono dovuti intervenire i vigili del fuoco e i carabinieri, poi aggrediti dall'occupante. L’uomo è stato arrestato per resistenza e lesioni personali a pubblico ufficiale, oltre alla violazione di domicilio. La segnalazione. I carabinieri, su richiesta della centrale operativa, sono intervenuti nell' abitazione di una persona – che al momento non era in casa – in piazza Bonomelli, dopo la richiesta da parte di un vicino di casa, che aveva visto un giovane introdursi all'interno dell'appartamento senza alcuna autorizzazione. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it
