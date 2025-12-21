Occhio alle previsioni | non tutte sono folli

Grazie all'invenzione di un chip rivoluzionario in grado di aumentare fino a 25 volte le prestazioni dei calcoli AI, Nvidia sbaraglia tutta la concorrenza e con la crescita del titolo in borsa diventa l'azienda più redditizia di tutti i tempi. Cosa succederà se all'inizio del suo secondo mandato Trump deciderà di imporre i dazi su tutte le merci importate? Il rischio è l'interruzione delle forniture di moneta necessaria a far girare le ruote del sistema globale, le conseguenze: caduta del dollaro, ascesa di cripto, euro e oro. Vi sembrano cose già viste o sentite? Certo, perché queste sono le previsioni per il 2025, rileggere non è una perdita di tempo, anzi è un esercizio che bisognerebbe fare sempre, specie se le previsioni sono corrette. 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it

