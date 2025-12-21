In piazza Maggiore, pochi percepirono l’eco dello scoppio, un suono lontano accompagnato da un leggero venticello. La scena si svolge in un momento di apparente tranquillità, segnato da sensazioni sottili e percezioni sfuggenti. La mostra

di Gianni Leoni In pochi, in piazza Maggiore, avvertirono l’eco sorda dello scoppio, un tuono da temporale lontanissimo accompagnato dalla folata di un venticello tiepido, quasi una brutta carezza nel mattino di luce chiara e di sole neppure troppo afoso. ‘Cos’è successo?, domandò un collega a un agente in piazza Roosevelt. ‘È scoppiato qualcosa alla stazione centrale, stiamo accertando’. Immagini di tempi lontani, ricordi scolpiti nella mente e riportati all’attualità all’arrivo di ogni estate. Eccola, la stazione devastata il 2 agosto 1980 da un borsone carico di tritolo. Ed ecco le voci, le lacrime, i silenzi, le ipotesi, le rabbie, i sospetti, le paure, la polvere, le macerie, il sangue, gli abbracci. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Occhi sulla storia, la mostra: "Quel 2 agosto in stazione"

Leggi anche: ’Occhi sulla storia’, sempre con voi. Da domani la mostra del Carlino

Leggi anche: A Napoli “Occhi sulla città”, la mostra che disvela vera Partenope

La notizia è accompagnata da articoli, post social e contenuti correlati disponibili più avanti.

Occhi sulla storia, la mostra: Quel 2 agosto in stazione; La mostra “Occhi sulla storia” per i 140 anni del Resto del Carlino. VIDEO; A Villa Manin la mostra Confini: da Gauguin a Hopper, il viaggio fra le tele; Riaffioro di Marianna Petrucci e Agli occhi degli altri di Beatrice Tatavitto alla Galleria Triphè.

Occhi sulla storia, la mostra: "Quel 2 agosto in stazione" - Esposizione per i 140 anni del Carlino: gratis a Palazzo De’ Toschi fino al 14 gennaio. msn.com