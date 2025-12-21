Nuovo polo commerciale nell’area ex Miri a Faenza

A Faenza, nell’area ex Miri di via Granarolo, si sta sviluppando un nuovo polo commerciale e produttivo. Situato a pochi chilometri dal casello dell’area industriale, l’intervento prevede la realizzazione di un complesso polifunzionale ad alto contenuto tecnologico. L’iniziativa mira a valorizzare l’area con spazi destinati a attività commerciali, produttive e artigianali evolute, contribuendo allo sviluppo economico locale.

Nuovo polo commerciale e produttivo a Faenza Area ex Miri – Via Granarolo In via Granarolo, a soli 2 chilometri dal casello dell'area industriale di Faenza, nell'area storicamente conosciuta come ex Miri, è in fase di sviluppo un nuovo polo polifunzionale ad alto contenuto tecnologico, destinato ad attività commerciali, produttive e artigianali evolute. L'intervento nasce dalla rigenerazione di un'area industriale storica, a seguito della demolizione del precedente complesso Miri Engineering Spa, già eseguita. Questo patrimonio produttivo costituisce il Dna industriale su cui si innesta il nuovo progetto.

