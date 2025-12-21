Nuovo ospedale di Terni la maggioranza | passaggio di rilievo L’opposizione | tante parole poche decisioni

È un po’ quello che succede alla fine di ogni manifestazione e si fa la conta dei partecipanti che secondo gli organizzatori erano un numero “X” ma per la questura erano un “X” meno qualcosa. Così è, anche se non vi pare, il giorno dopo la presentazione dello studio sulle aree idonee per. 🔗 Leggi su Ternitoday.it © Ternitoday.it - Nuovo ospedale di Terni, la maggioranza: passaggio di rilievo. L’opposizione: tante parole, poche decisioni Leggi anche: Terni, le forze del centrosinistra: “La priorità del nuovo ospedale e la coerenza dell'opposizione a Bandecchi" Leggi anche: Terni, Guido Verdecchia: “L’ospedale Santa Maira mostra tutti i segni del tempo. Servono decisioni non discussioni” La notizia è affiancata da contenuti informativi e social collegati all’argomento. Nuovo ospedale di Terni, è ancora scontro istituzionale sulla presentazione delle aree e spuntano nuove ipotesi alternative; “La presidente Stefania Proietti inciampa, ancora, sul nuovo ospedale di Terni”; Nuovo ospedale di Terni, la “mappa” delle polemiche: “Giunta regionale fasciocomunista”; Nuovo ospedale: l’incontro di sabato con Proietti fa infuriare sindaco e maggioranza. Maggioranza Regione, grande rilievo indicazione aree ospedale Terni - "La presentazione dello studio sulle aree idonee per il nuovo ospedale di Terni ha rappresentato un passaggio di grande rilievo per la città e per l'intera sanità umbra": a dirlo sono i gruppi regiona ... ansa.it

Nuovo ospedale Terni: la furia di Bandecchi, il plauso della maggioranza e le perplessità dell’opposizione - Sabato la presentazione dello studio che ha individuato le cinque aree idonee che, come previsto dalla presidente di Regione Stefania Proietti, non avrebbero «messo d’accordo tutti al 100%». umbria24.it

Maggioranza, per l'ospedale di Terni 'percorso concreto e partecipato' - "Il lavoro e l'attenzione messi in campo dalla presidente della Regione Umbria, Stefania Proietti, su un tema strategico come il nuovo ospedale di Terni hanno riportato il confronto su un terreno fina ... ansa.it

Il primo passo verso il nuovo ospedale di Terni Quella di oggi è stata una giornata di grande importanza, segnata dalla presentazione dello studio che individua le aree idonee per la realizzazione del nuovo nosocomio pubblico, rispettando in pieno gli impeg - facebook.com facebook

I rappresentanti degli ordini sanitari in visita al nuovo ospedale San Cataldo di Taranto x.com

Attraverso la ricerca si possono visualizzare altre notizie e contenuti multimediali online.