È in programma la trasformazione dell’ex palazzo Ruspoli, sito nel centro cittadino, in un nuovo hotel di lusso. L’edificio, che ospitava il liceo Castelnuovo, sarà rinnovato per includere servizi moderni, tra cui una piscina sul tetto e una terrazza panoramica. La proposta è stata approvata recentemente in consiglio comunale, segnando un importante intervento di riqualificazione urbana. Caso in consiglio.

Dove c’era una scuola (il liceo Castelnuovo) ci sarà un hotel di lusso. L’ex palazzo Ruspoli potrà vantare anche una piscina sul tetto, con tanto di terrazza panoramica. A denunciarlo è Dmitrij Palagi, capogruppo in Consiglio comunale di Sinistra progetto Comune a proposito del ‘nuovo Four Season’, su cui ha fatto una richiesta di accesso agli atti e annunciato una domanda di attualità nella seduta di domani, "per capire quanto la politica sia stata coinvolta". "Le segnalazioni della residenza si susseguono da tempo, perché i lavori sono sembrati molto impattanti e si intuiva che qualcosa sul tetto sarebbe spuntato. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Nuovo hotel in centro . Caso in consiglio

Leggi anche: Da cinema a studentato e hotel nel centro della città: il nuovo progetto da 8 milioni di euro

Leggi anche: Il palazzo San Gottardo si svela: tolte le prime impalcature, il nuovo hotel di lusso del centro prende forma

Qui sotto trovi una selezione di articoli, post e contenuti legati allo stesso argomento.

Nuovo hotel in centro . Caso in consiglio; Dal cantiere del nuovo Four Season Hotel spunta una mega terrazza “verde” e una piscina con vista Duomo – FOTO; Contributi a Fondo Perduto 2026: Cosa Sono e Come Ottenerli (Guida Pratica); La scalata della società che ha assunto il boss Genova, da Mondello agli hotel di lusso.

Nuovo hotel in centro . Caso in consiglio - "Dove c’era una scuola (il liceo Castelnuovo) ci sarà un hotel di lusso. lanazione.it