Da gennaio, la Vus amplia la propria dotazione di mezzi, con l’aggiunta di 43 veicoli alla sua “flotta”. Questa novità mira a migliorare l’efficienza e la qualità dei servizi di raccolta differenziata, contribuendo a un maggiore rispetto dell’ambiente e a un servizio più affidabile per la comunità. Nuovi mezzi e maggiore capacità consentiranno di rispondere meglio alle esigenze del territorio.

Da gennaio la Vus potrà contare su una nuova “flotta“ di mezzi per effettuare la raccolta dei rifiuti. È iniziata in questi giorni la consegna di 43 nuovi veicoli destinati al servizio di igiene ambientale nei 22 comuni serviti da Valle Umbra Servizi. I mezzi, che saranno operativi entro metà gennaio, rappresentano un investimento concreto per rafforzare la qualità e la sicurezza del servizio: si tratta di 41 veicoli per la raccolta differenziata, tra cui anche mezzi compatti progettati per muoversi agevolmente nei centri storici e 2 trattori stradali per il trasporto dei rifiuti agli impianti di trattamento. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Nuovi 43 veicoli nella “flotta“ Vus. Potenziata la raccolta differenziata

