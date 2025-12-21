Nuovi 43 veicoli nella flotta Vus Potenziata la raccolta differenziata
Da gennaio, la Vus amplia la propria dotazione di mezzi, con l’aggiunta di 43 veicoli alla sua “flotta”. Questa novità mira a migliorare l’efficienza e la qualità dei servizi di raccolta differenziata, contribuendo a un maggiore rispetto dell’ambiente e a un servizio più affidabile per la comunità. Nuovi mezzi e maggiore capacità consentiranno di rispondere meglio alle esigenze del territorio.
Da gennaio la Vus potrà contare su una nuova “flotta“ di mezzi per effettuare la raccolta dei rifiuti. È iniziata in questi giorni la consegna di 43 nuovi veicoli destinati al servizio di igiene ambientale nei 22 comuni serviti da Valle Umbra Servizi. I mezzi, che saranno operativi entro metà gennaio, rappresentano un investimento concreto per rafforzare la qualità e la sicurezza del servizio: si tratta di 41 veicoli per la raccolta differenziata, tra cui anche mezzi compatti progettati per muoversi agevolmente nei centri storici e 2 trattori stradali per il trasporto dei rifiuti agli impianti di trattamento. 🔗 Leggi su Lanazione.it
Nuovi 43 veicoli nella "flotta" Vus. Potenziata la raccolta differenziata
