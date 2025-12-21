Nuova denuncia del comitato Sp64 | Un grande bluff per valorizzare Roccamorice è la statale che va sistemata VIDEO

L’unica soluzione per valorizzare turisticamente Roccamorice e dell’intero fianco pescarese della Maiella, è la sistemazione e la messa in sicurezza di tutti i 17 chilometri della Sp 64 oltre al chilometro e mezzo della sp 64bis. Tutto il resto è “un grande bluff”. Lo sostiene il comitato che da. 🔗 Leggi su Ilpescara.it

