Nuova denuncia del comitato Sp64 | Un grande bluff per valorizzare Roccamorice è la statale che va sistemata VIDEO
L’unica soluzione per valorizzare turisticamente Roccamorice e dell’intero fianco pescarese della Maiella, è la sistemazione e la messa in sicurezza di tutti i 17 chilometri della Sp 64 oltre al chilometro e mezzo della sp 64bis. Tutto il resto è “un grande bluff”. Lo sostiene il comitato che da. 🔗 Leggi su Ilpescara.it
Leggi anche: Petizione online per chiedere l'apertura invernale della Sp64 a Roccamorice: la nuova iniziativa del comitato
Leggi anche: Incontro fra Comune di Roccamorice e il Comitato Sp64 per risolvere il problema della chiusura nei mesi invernali
Incontro fra Comune di Roccamorice e il Comitato Sp64 per risolvere il problema della chiusura nei mesi invernali - L'incontro si è tenuto il 13 dicembre e a seguito del confronto fra amministrazione comunale e Comitato Sp64 sono emerse le richieste e le priorità da risolvere ... ilpescara.it
Comitato SP64, "No alla chiusura invernale della provinciale" - Il Comitato Sp 64 ha presentato una proposta progettuale per evitare la chiusura, durante la stagione invernale, della strada provinciale che collega i Roccamorice e gli altri borghi del fianco ... rainews.it
"Si spezza il sistema economico, si crea una nuova periferia svantaggiata": la denuncia di Daniele Ruscigno, presidente del Gal Appennino Bolognese facebook
Papa Leone XIV, nuova grana: denuncia alla Corte Europea perchè lo IOR non eroga la pensione (decurtata) a due ex lavoratori @Pontifex_it @RadioRadicale @ilmessaggeroit x.com
La ricerca permette di visualizzare articoli e video su argomenti simili o correlati.