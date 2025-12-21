Novena di Natale sesto giorno | in cammino per aprire il cuore a Gesù

Sesto giorno della Novena di Natale: un invito a fermarsi dalla frenesia dei preparativi per offrire una culla nel nostro cuore a Gesù che sta per nascere. In questo tempo di attesa, è importante riflettere sul significato della nascita di Cristo e prepararsi con semplicità e attenzione. Solo così possiamo accogliere davvero il suo messaggio di pace e speranza.

Sesto giorno della Novena di Natale: un invito a fermarsi dalla frenesia dei preparativi per offrire una culla nel nostro cuore a Gesù che sta per nascere. C’è un luogo dove Gesù vuole nascere e quel luogo è il nostro cuore, per riscaldarlo anche negli angoli più freddi, chiusi e feriti, per raggiungerli col suo. L'articolo proviene da La Luce di Maria. 🔗 Leggi su Lalucedimaria.it © Lalucedimaria.it - Novena di Natale, sesto giorno: in cammino per aprire il cuore a Gesù Leggi anche: Novena di Natale, secondo giorno: in cammino per aprire il cuore a Gesù Leggi anche: Novena di Natale, terzo giorno: in cammino per aprire il cuore a Gesù La notizia è affiancata da contenuti informativi e social collegati all’argomento. Junchi: Novena alla Madonna della Consolazione: il sesto giorno dedicato alle famiglie. Novena di Natale 2024: cos’è, quando inizia, le origini, il testo e come si recita - Le novene non sono delle preghiere ufficiali della Chiesa, tuttavia rientrano nel ricco elenco delle pie pratiche popolari. ilmattino.it Novena di Natale 2024, oggi iniziano le preghiere fino al 24 dicembre: cosa significa e cosa si recita - La Novena fu recitata per la prima volta nel Natale del 1720 in una casa di missionari vincenziani di Torino, nella chiesa dell'Immacolata, situata accanto al Convitto Ecclesiastico gestito dai ... fanpage.it Novena di Natale 2024: quando inizia, le origini storiche e cosa si recita - Nove giorni di preghiera che ricordano i nove mesi di Gesù in seno di Maria. tg24.sky.it 7 GENNAIO: I CARDINALI DELLA FALSA CHIESA A RACCOLTA! Amica9 Tv. . Margherita di Savoia - La novena di Natale vissuta per strada da don Michele Schiavone - facebook.com facebook Colazione di Comunità dopo la Novena di Natale interparrocchiale delle 6.00. x.com

È possibile cercare altre notizie e contenuti video collegati allo stesso argomento trattato.