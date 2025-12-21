Si sono concluse nel peggiore dei modi le ricerche di Dario Cipullo, il 16enne scomparso dopo la cena con gli amici nella notte tra venerdì 19 e sabato 20 dicembre.Il corpo senza vita del giovane è stato infatti ritrovato nel canale Cavour ad Agognate nella tarda mattinata di oggi, domenica 21. 🔗 Leggi su Novaratoday.it

© Novaratoday.it - Novara, trovato senza vita Dario Cipullo, il 16enne scomparso dopo la cena con gli amici

