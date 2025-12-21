Novara | trovato senza vita 16enne scomparso dopo cena con gli amici
È stato ritrovato senza vita Dario Cipullo, 16enne scomparso dopo una cena con gli amici a Novara. Il suo corpo è stato rivenuto all'interno del canale Cavour ad Agognate, poco distante dalla sua abitazione. L'ultima volta il 16enne era stato visto nella serata di venerdì, non era rientrato a casa dopo aver trascorso la serata a cena con gli amici. L'allarme è scattato quando i genitori si sono accorti che non era rientrato a casa. Le ricerche, partite immediatamente, hanno coinvolto i carabinieri, i vigili del fuoco e la polizia locale. 🔗 Leggi su Iltempo.it
Leggi anche: Novara, trovato senza vita Dario Cipullo, il 16enne scomparso dopo la cena con gli amici
Leggi anche: Novara, trovato morto Dario Cipullo: il 16enne era scomparso dopo una cena con gli amici
Novara, trovato nel canale senza vita il corpo del 16enne Dario Cipullo; Novara, Dario morto nel canale Cavour ad Agognate. La tragedia mette fine alle ricerche; Novara. Si cerca Dario, 16 anni, scomparso da due giorni. Trovato il suo corpo senza vita nel Canale Cavour; Uomo trovato morto in casa, probabile intossicazione da monossido di carbonio.
Novara: trovato senza vita 16enne scomparso dopo cena con gli amici - È stato ritrovato senza vita Dario Cipullo, 16enne scomparso dopo una cena con gli amici a Novara. iltempo.it
Trovato senza vita nel canale Cavour a Novara Dario Cipullo, il 16enne scomparso dopo una cena tra amici - Trovato nel canale Cavour ad Agognate il corpo di Dario Cipullo: il ragazzo di Novara era scomparso dopo una cena con amici, indagini in corso ... virgilio.it
Novara, trovato morto il 16enne scomparso venerdì notte dopo una cena con gli amici - Leggi su Sky TG24 l'articolo Novara, trovato morto il 16enne scomparso venerdì notte dopo una cena con gli amici ... tg24.sky.it
Novara, trovato morto in un canale il 16enne scomparso dopo una cena con gli amici x.com
Dopo giorni di apprensione il tragico epilogo: il corpo di Dario Cipullo, il 16enne scomparso in provincia di Novara il 19 dicembre dopo una sera trascorsa con gli amici, è stato trovato nel canale Cavour ad Agognate. Il giovane era stato visto per l'ultima volta i - facebook.com facebook
Il campo di ricerca consente di consultare ulteriori notizie e video correlati al tema.