Novara | trovato senza vita 16enne scomparso dopo cena con gli amici

È stato ritrovato senza vita Dario Cipullo, 16enne scomparso dopo una cena con gli amici a Novara. Il suo corpo è stato rivenuto all'interno del canale Cavour ad Agognate, poco distante dalla sua abitazione. L'ultima volta il 16enne era stato visto nella serata di venerdì, non era rientrato a casa dopo aver trascorso la serata a cena con gli amici. L'allarme è scattato quando i genitori si sono accorti che non era rientrato a casa. Le ricerche, partite immediatamente, hanno coinvolto i carabinieri, i vigili del fuoco e la polizia locale. 🔗 Leggi su Iltempo.it

