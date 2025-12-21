Novara trovato morto in un canale il 16enne scomparso venerdì dopo una festa con amici

(Adnkronos) – E' stato ritrovato oggi, domenica 21 dicembre, poco dopo mezzogiorno il corpo senza vita di Dario Cipullo, il sedicenne di Novara di cui si erano perse le tracce da venerdì sera. Il giovane era stato ad una festa da amici e non aveva fatto ritorno a casa, facendo scattare l'allarme lanciato dai genitori. . Nessun post correlato. 🔗 Leggi su Webmagazine24.it

Leggi anche: Novara, trovato morto il 16enne scomparso dopo cena con amici: il corpo di Dario Cipullo rinvenuto in un canale

Leggi anche: Novara, trovato morto il 16enne scomparso dopo una festa

Nella pagina sono presenti link, aggiornamenti e contenuti provenienti da più fonti e piattaforme.

Trovato morto il 16enne scomparso dopo la cena con gli amici.

Trovato morto ragazzo di 16 anni scomparso dopo cena con amici a Novara: il corpo in un canale - L’adolescente non era rientrato a casa venerdì motte dopo aver trascorso la serata a casa di amici per una cena ... fanpage.it