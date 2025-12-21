Novara trovato morto in un canale il 16enne scomparso venerdì dopo una festa con amici
(Adnkronos) – E' stato ritrovato oggi, domenica 21 dicembre, poco dopo mezzogiorno il corpo senza vita di Dario Cipullo, il sedicenne di Novara di cui si erano perse le tracce da venerdì sera. Il giovane era stato ad una festa da amici e non aveva fatto ritorno a casa, facendo scattare l'allarme lanciato dai genitori. . Nessun post correlato. 🔗 Leggi su Webmagazine24.it
