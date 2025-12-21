La speranza si è spenta. È stato infatti ritrovato oggi, poco dopo mezzogiorno, il corpo senza vita di Dario Cipullo, il sedicenne di Novara di cui si erano perse le tracce nella notte tra venerdì e sabato. Il giovane era stato a una festa da amici e non aveva fatto ritorno a casa, facendo scattare l'allarme lanciato dai genitori. Il corpo del giovane, che giocava nella squadra di rugby, è stato rinvenuto nelle acque di un canale, nella frazione di Agognate, a pochi chilometri dal comune piemontese. Stando alle ricostruzioni, lo studente del secondo anno dell'Istituto Tecnico Industriale Fauser venerdì sera aveva partecipato a una cena di Natale con i compagni del rugby. 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it

© Liberoquotidiano.it - Novara, il 16enne Dario Cipullo ritrovato morto in un canale: è giallo

Leggi anche: Choc a Novara, il 16enne Dario Cipullo trovato morto nel canale Cavour: giallo e dolore

Leggi anche: Novara, trovato morto il 16enne scomparso dopo cena con amici: il corpo di Dario Cipullo rinvenuto in un canale

Più sotto sono elencati articoli, fonti esterne e post social collegati alla news.

Novara, trovato nel canale senza vita il corpo del 16enne Dario Cipullo; Novara, 16enne scomparso da casa: ricerche in corso per ritrovare Dario Cipullo; Novara, Dario scivolato nel canale Cavour ad Agognate. Il giallo sulle ultime ore del sedicenne; Novara, ore di apprensione per la scomparsa di Dario Cipullo.

Dario Cipullo, come è morto il 16enne ritrovato nel canale Cavour: la scomparsa dopo la festa con gli amici e la tragica fatalità. L'ultimo messaggio all'amico - Il corpo di Dario Cipullo, il 16enne scomparso in provincia di Novara il 19 dicembre dopo una sera trascorsa con gli amici della squadra ... msn.com