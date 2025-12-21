Novara con il fiato sospeso | scomparso il 16enne Dario Cipullo dopo una festa con gli amici

A Novara, la scomparsa del 16enne Dario Cipullo, avvenuta dopo una festa con gli amici, ha suscitato preoccupazione e incertezza tra la comunità. Le ricerche sono in corso e le autorità stanno lavorando per fare chiarezza sulla vicenda. La città rimane in attesa di aggiornamenti ufficiali, nel rispetto della famiglia e di tutti coloro coinvolti. Novara con il fiato sospeso: scomparso il 16enne Dario Cipullo dopo una festa con gli amici.

Una notte come tante che si trasforma in un incubo. A Novara sono ore di angoscia e silenzio carico di paura. Dario Cipullo, 16 anni, studente del secondo anno dell'istituto Fauser e rugbista dell' Amatori Rugby Novara, non è rientrato a casa dopo una serata trascorsa con gli amici. Di lui si sono perse le tracce nella notte tra venerdì 19 e sabato 20 dicembre, e da quel momento la città segue con apprensione ogni aggiornamento. L'ultima volta visto all'una di notte. Secondo le ricostruzioni, Dario aveva partecipato a una cena tra amici in un appartamento di corso Garibaldi, nella zona della stazione.

