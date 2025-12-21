Nostradamus le profezie per il 2026 | tra turbolenze globali e il simbolo del fuoco dal cielo

Le profezie di Nostradamus tornano periodicamente al centro del dibattito pubblico, soprattutto in prossimità di nuovi anni segnati da incertezze geopolitiche e climatiche. Anche per il 2026, secondo diverse interpretazioni moderne delle sue quartine, lo scenario delineato appare tutt'altro che rassicurante, con riferimenti a conflitti, instabilità politica e disastri naturali. Lo "sciame di api" e le tensioni geopolitiche. Tra le immagini più evocative associate al 2026 compare quella dello "sciame di api", espressione che gli analisti contemporanei interpretano come una metafora di leader politici potenti e decisioni capaci di scuotere gli equilibri globali.

