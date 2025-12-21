Non vedono il gradino e il volo di Natale dei Ricchi a Poveri a Domenica In è già virale VIDEO
Il Natale televisivo ha regalato un fuori programma che sta già scalando le classifiche dei contenuti più visti sui social. Durante la puntata di Domenica In del 21 dicembre 2025, l’attesissimo ingresso dei Ricchi e Poveri si è trasformato in un piccolo incidente diplomatico con la forza di gravità. Angela Brambati e Angelo Sotgiu, icone della musica leggera italiana, sono stati protagonisti di una rovinosa caduta in diretta nazionale proprio mentre facevano il loro ingresso nello studio di Mara Venier. L’incidente è avvenuto in una frazione di secondo: i due artisti, probabilmente distratti dall’entusiasmo dell’accoglienza e dalle luci di scena, non hanno notato un piccolo gradino situato proprio all’imboccatura del set. 🔗 Leggi su Cultweb.it
