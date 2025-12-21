Non solo voti | la relazione educativa e il ruolo centrale del docente

21 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

La scuola non è fatta solo di programmi, verifiche e valutazioni. Al centro dell’esperienza scolastica si colloca la relazione tra docente e studente, una componente spesso determinante nel percorso formativo. L'articolo . 🔗 Leggi su Orizzontescuola.itImmagine generica

Leggi anche: Violenza giovanile ed emergenza educativa, il Cnddu: "La scuola torni ad avere un ruolo centrale"

Leggi anche: Carta docente: io, docente di ruolo, senza riaccredito del residuo del 2024/25. Perché?

La notizia è affiancata da contenuti informativi e social collegati all’argomento.

È possibile approfondire il tema consultando notizie e video correlati disponibili.