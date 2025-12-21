La situazione attuale evidenzia come il vuoto lasciato dall’assenza di attenzione e cura possa generare conseguenze gravi. La violenza a noleggio, spesso orchestrata con l’uso di minorenni, è frutto di anni di trascuratezza e silenzi. Non solo virtuale. Il vuoto (reale) crea mostri.

Parsi Sta accadendo sotto i nostri occhi e continuiamo a chiamarla emergenza, come fosse improvvisa. La violenza a noleggio, che usa minorenni come manodopera criminale, è il risultato di anni di abbandono educativo, silenzi, assenze adulte. È la prova più dura di una società che ha smesso di proteggere l’infanzia e l’adolescenza. Nei social, nei videogiochi, nelle chat notturne, i ragazzi vengono cercati, studiati, selezionati. Non a caso vengono scelti quelli più soli, più fragili. A loro non si chiede chi sono, ma cosa sono disposti a fare. La violenza proposta come un gioco, una prova di coraggio, una missione da portare a termine. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

