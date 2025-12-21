Centinaia di persone - uomini e donne di tutte le età - domenica mattina hanno partecipato alla camminata solidale a San Mauro Pascoli per esprimere solidarietà alla donna aggredita e violentata una decina di giorni fa mentre faceva jogging nella cittadina. Il corteo è partito davanti alla chiesa. 🔗 Leggi su Cesenatoday.it

© Cesenatoday.it - "Non sei sola": in centinaia a San Mauro per il corteo solidale dopo la violenza sessuale

Leggi anche: Donna violentata mentre fa jogging, San Mauro Pascoli scende in piazza: "Non sei sola"

Leggi anche: “Non sei sola, Sondrio è con te”: nel piazzale della Stazione il presidio anti violenza dopo lo stupro di via Morbegno

La pagina raccoglie notizie, link e post provenienti da testate e piattaforme online.

Aveva dieci anni. E una sola lezione di geografia le bastò a salvare centinaia di persone. Si chiamava Tilly Smith. Era il 26 dicembre 2004. Tilly era in vacanza con la sua famiglia a Phuket, in Thailandia — il primo viaggio all’estero insieme, un regalo di - facebook.com facebook