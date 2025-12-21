Non sei sola | in centinaia a San Mauro per il corteo solidale dopo la violenza sessuale

21 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Centinaia di persone - uomini e donne di tutte le età - domenica mattina hanno partecipato alla camminata solidale a San Mauro Pascoli per esprimere solidarietà alla donna aggredita e violentata una decina di giorni fa mentre faceva jogging nella cittadina. Il corteo è partito davanti alla chiesa. 🔗 Leggi su Cesenatoday.it

non sei sola in centinaia a san mauro per il corteo solidale dopo la violenza sessuale

© Cesenatoday.it - "Non sei sola": in centinaia a San Mauro per il corteo solidale dopo la violenza sessuale

Leggi anche: Donna violentata mentre fa jogging, San Mauro Pascoli scende in piazza: "Non sei sola"

Leggi anche: “Non sei sola, Sondrio è con te”: nel piazzale della Stazione il presidio anti violenza dopo lo stupro di via Morbegno

La pagina raccoglie notizie, link e post provenienti da testate e piattaforme online.

Il modulo consente di cercare aggiornamenti e video relativi alla notizia pubblicata.