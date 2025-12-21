Il telefono che squilla a vuoto, ancora una volta. Poi un’altra chiamata, e un’altra ancora. Quel silenzio, così insolito, ha finito per trasformarsi in un presentimento difficile da ignorare. È stato così che, nella tarda mattinata di venerdì 19 dicembre, una donna si è recata nell’abitazione. 🔗 Leggi su Bresciatoday.it

Non risponde al telefono: donna trovata morta in casa dalla sorella

