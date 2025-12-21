Non rispetta la sorveglianza speciale | 46enne finisce nei guai
Un uomo di 46 anni residente ad Arienzo è stato denunciato in stato di libertà dai Carabinieri della locale Stazione per inosservanza degli obblighi imposti dalla sorveglianza speciale di pubblica sicurezza.Secondo quanto accertato dai militari, l’uomo, già sottoposto a misure restrittive che. 🔗 Leggi su Casertanews.it
