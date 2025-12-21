Non possiamo avere questo atteggiamento

In un contesto sportivo, l’atteggiamento dei giocatori riveste un ruolo fondamentale. È importante mantenere un comportamento responsabile e consapevole, evitando che le assenze diventino scuse o alibi. Solo così si può lavorare insieme per migliorare e affrontare le sfide con serietà. Non possiamo avere questo atteggiamento: le assenze non possono essere un alibi, serve senso di responsabilità e chi ha giocato deve capire che ha perso un’occasione per far ricredere il mister.

"Non possiamo avere questo atteggiamento: le assenze non possono essere un alibi, serve senso di responsabilità e chi ha giocato deve capire che ha perso un'occasione per far ricredere il mister". Diretto, che più chiaro di così non si può. È un Domenico Fracchiolla senza freni quello post sconfitta, e continua. Il direttore sportivo manda segnali forti e senza peli sulla lingua. "Non abbiamo l'atteggiamento di inizio stagione. La verità è che non siamo pronti per nessun volo pindarico, nelle ultime apparizioni abbiamo smarrito lo smalto di inizio stagione. Pretendo una reazione". Sul battibecco Portanova-Lambourde minimizza: "Cose di campo".

Verona, Zanetti: "Atteggiamento presuntuoso, non possiamo permettercelo" - "Abbiamo sbagliato completamente l'approccio alla partita, la Lazio è una squadra forte ma abbiamo fatto l'esatto opposto rispetto alla scorsa settimana a Udine. tuttomercatoweb.com

Torino, Vagnati: “Dobbiamo avere coraggio, l’atteggiamento farà la differenza” - Vagnati ha esordito dicendo: “Il derby è una partita importante, la storia non ci dice cose positive ma è un motivo in più per fare una partita straordinaria. gianlucadimarzio.com

