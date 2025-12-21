Non è vero che chi emerge da giovanissimo sarà un campione da adulto È il contrario Lo spiega Science

Uno studio pubblicato su Science ribalta l’idea che il talento vero emerga subito: i migliori da giovani raramente diventano i migliori da adulti. Analizzando oltre 34.000 performer di livello mondiale, lo studio mostra che circa il 90% dei top giovanili non coincide con l’élite adulta. La specializzazione precoce favorisce risultati immediati ma aumenta i rischi di stagnazione nel lungo periodo. I performer, invece, crescono più lentamente, sperimentano di più e sviluppano competenze trasferibili.  Ne scrive Queen Atletica   che cita due esempi che possono essere definiti, come si dice oggi, “iconici”: Armand Duplantis  e Jakob Ingebrigtsen, la cui precocità è quasi leggendaria. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it

