La finale di Ballando con le Stelle si è conclusa con un risultato inaspettato, suscitando molte discussioni tra i partecipanti e il pubblico. Tra le polemiche, emergono accuse e commenti di delusione da parte di alcuni concorrenti, tra cui Andrea Delogu. La sua opinione mette in luce le tensioni che ancora accompagnano questa edizione dello show. “Non doveva vincere lei”. Ballando con le stelle, Andrea Delogu prima: accuse choc. “Una vergogna”.

La finale di Ballando con le Stelle si è chiusa con un esito che, appena un mese fa, in pochi avrebbero scommesso di vedere davvero. Eppure, guardando a come questa edizione si è trasformata settimana dopo settimana, il verdetto sembra quasi arrivare nel punto esatto in cui la narrazione televisiva voleva andare: quello in cui il percorso emotivo finisce per contare quanto, se non più, dei tecnicismi in pista. >> Ballando con le stelle, l’annuncio sul vincitore a notte fonda. Urla, caos, polemiche: “Che finale assurda, ragazzi” La stagione era partita con entusiasmi e aspettative altissime, forte anche di ciò che era accaduto nel 2024, quando i numeri avevano spinto lo show del sabato sera in un’aria da nuova età dell’oro. 🔗 Leggi su Caffeinamagazine.it

Ballando con le stelle, le pagelle della finale: Martina Colombari troppo emozionata (8-), l'exploit di Rosa Chemical (9.5). Vince Andrea Delogu, D'Urso solo terza - La finale di Ballando con le Stelle si è aperta con uno spareggio al cardiopalma e si è chiusa con l'ultima decisiva gara per la conquista del titolo.