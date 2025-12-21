Gara valida per la prima giornata del gruppo C di Coppa d’Africa 2025. In palio punti pesanti che i bianconeri vogliono subito prendere per partire forte all’interno di un raggruppamento che vede anche Tunisia e Uganda. Nigeria-Tanzania si giocherà martedì 23 dicembre 2025 alle ore 18.30 presso il Fez Stadium. NIGERIA-TANZANIA: COME ARRIVANO LE DUE SQUADRE La Nigeria si presenta a questo appuntamento con l’obbligo di riscattarsi dopo l’eliminazione ai playoff mondiali contro la Repubblicana Democratica del Congo. La Nazionale di Chelle resta una squadra forte e dal grande potenziale offensivo, basti citare attaccanti del calibro di Osimhen, Lookman, Simon, Onuachi e Simon. 🔗 Leggi su Sport.periodicodaily.com

© Sport.periodicodaily.com - Nigeria-Tanzania, prima giornata-Gruppo C-Coppa d’Africa 2025: le probabili formazioni e dove vederla

Leggi anche: Marocco-Comore, prima giornata Gruppo A Coppa d’Africa 2025: le probabili formazioni e dove vederla

Leggi anche: Mali-Zambia, prima giornata-Gruppo A-Coppa d’Africa 2025: le probabili formazioni e dove vederla

Nella pagina sono presenti link, aggiornamenti e contenuti provenienti da più fonti e piattaforme.

Pronostici Coppa d’Africa 23 dicembre 2025 (1ª giornata); Coppa d’Africa 2025: guida, antepost, pronostici e quote.

Victor #Osimhen è pronto per la Coppa d’Africa con la sua #Nigeria L’attaccante del #Galatasaray esordirà martedì 23 dicembre contro la Tanzania e ci ha tenuto a salutare tutti i tifosi, non facendosi mancare qualche parola in italiano. @CAF_Online x.com

GUIDA ALLA COPPA D’AFRICA Scopriamo il girone C La Nigeria con tanto talento ma caotica La Tunisia e il suo muro difensivo La Tanzania a caccia della prima vittoria L’Uganda che si affida ai suoi veterani Tutto nel video in link facebook