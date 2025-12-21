Abuja, 21 dic. (AdnkronosAfp) - Le autorità nigeriane hanno ottenuto il rilascio di 130 bambini rapiti da uomini armati in una scuola cattolica a novembre. Lo ha dichiarato un portavoce presidenziale, dopo che 100 erano stati liberati all'inizio di questo mese. "Altri 130 studenti rapiti nello stato del Niger sono stati rilasciati, nessuno è rimasto prigioniero", ha affermato Sunday Dare in un post su X, accompagnato da una foto di bambini sorridenti. 🔗 Leggi su Iltempo.it

© Iltempo.it - Nigeria: rilasciati 130 bambini rapiti a novembre

