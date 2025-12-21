Nigeria | rilasciati 130 bambini rapiti a novembre
Abuja, 21 dic. (AdnkronosAfp) - Le autorità nigeriane hanno ottenuto il rilascio di 130 bambini rapiti da uomini armati in una scuola cattolica a novembre. Lo ha dichiarato un portavoce presidenziale, dopo che 100 erano stati liberati all'inizio di questo mese. "Altri 130 studenti rapiti nello stato del Niger sono stati rilasciati, nessuno è rimasto prigioniero", ha affermato Sunday Dare in un post su X, accompagnato da una foto di bambini sorridenti. 🔗 Leggi su Iltempo.it
Leggi anche: Nigeria, rapiti bambini e insegnanti da una scuola: l’allarme dell’UNICEF
Leggi anche: Nigeria: liberati 100 bambini rapiti dalla St. Mary’s Catholic School, restano 215 ostaggi tra studenti e personale scolastico
Nigeria: rilasciati 130 bambini rapiti a novembre - Le autorità nigeriane hanno ottenuto il rilascio di 130 bambini rapiti da uomini armati in una scuola cattolica a novembre. lanuovasardegna.it
Sequestri di massa Nigeria: ottiene il rilascio di 130 studenti rapiti a novembre - Le autorità nigeriane hanno ottenuto il rilascio di 130 studenti rapiti da uomini armati da una scuola cattolica a novembre. bluewin.ch
I bambini rapiti, ostaggi di una Nigeria in ostaggio - Il paese vive sotto il ricatto permanente di bande armate e terroristi, ma la notizia da dare è sempre la stess ... tempi.it
#Donna aggredita in viale Milano a #Varese per sottrarle lo #zaino: lei fa resistenza, il tentato scippo non riesce. #Arrestato 46enne nigeriano: dopo la convalida è stato rimesso in libertà con divieto di dimora in provincia di Varese - facebook.com facebook
Il modulo consente di cercare aggiornamenti e video relativi alla notizia pubblicata.