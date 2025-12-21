Nidaa Badwan la fotografia e il dolore

Nidaa Badwan, artista di origine palestinese, presenta una doppia mostra tra Verucchio e San Marino in occasione del decimo anniversario del suo arrivo in Italia. La sua opera si distingue per un approccio che unisce fotografia e riflessione sul dolore, offrendo uno sguardo intimo e sincero sulle esperienze personali e collettive. Nidaa Badwan, la fotografia e il dolore.

L'artista di origine palestinese Nidaa Badwan celebra i 10 anni dall'arrivo nel nostro entroterra con una doppia mostra, tra Verucchio e San Marino. Giunta nel 2015, ha trovato qui "non solo una nuova casa, ma anche lo spazio per far crescere una ricerca artistica capace di dialogare con i grandi temi del presente". Badwan è un artista e fotografa di fama internazionale, nota soprattutto per Cento giorni di solitudine, una forma di resistenza pacifica attraverso l'arte, nata nella Striscia di Gaza, dove viveva, che conquistò la prima pagina del New York Times. Il progetto sarà di nuovo protagonista domenica, alle 17, con un'esposizione in centro a Verucchio e un incontro pubblico, dove ne racconterà la genesi, oltre al percorso che l'ha condotta in Italia.

