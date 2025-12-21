Nessun saluto tra Inzaghi e l’Inter | l’ex tecnico non si è fatto vedere dalle parti di Riad

Nessun incrocio, nessun saluto, nessuna visita di cortesia. A Riad non c’è stato alcun incontro tra Simone Inzaghi e l’Inter, impegnata in Arabia Saudita per la semifinale di Supercoppa Italiana poi persa ai rigori contro il Bologna. L’ex allenatore nerazzurro, oggi alla guida dell’Al-Hilal, nei giorni precedenti aveva lasciato intendere la possibilità di una breve visita per salutare i suoi ex giocatori. Un’ipotesi che però non si è mai concretizzata. Come riportato da Tuttosport, Inzaghi non si è fatto vedere né giovedì, giorno dell’arrivo dell’Inter in Arabia Saudita, né venerdì, data della semifinale, nei luoghi abitualmente frequentati dalla delegazione nerazzurra: dall’albergo al centro sportivo di allenamento, fino all’Al-Awwal Stadium. 🔗 Leggi su Ilnerazzurro.it

