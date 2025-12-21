Nella notte l' Ars approvata la finanziaria aumentate le ore di lavoro agli ex Pip

Nella notte, l'Assemblea regionale siciliana ha approvato la finanziaria al termine di una seduta durata circa otto ore. Tra le misure contenute, si segnala l'aumento delle ore di lavoro per gli ex Pip. La decisione è stata presa dopo un dibattito approfondito, con il voto finale che ha segnato un passaggio importante per le politiche regionali. Nella notte l'Ars approvata la finanziaria, aumentate le ore di lavoro agli ex Pip.

Intorno all'1,30 della notte e al termine di una seduta di circa otto ore, l'Ars ha approvato la manovra. E per il terzo anno di fila, il governo di Renato Schifani è riuscito a evitare l'esercizio provvisorio ottenendo il via libera prima di Natale, così come auspicato.

