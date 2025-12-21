Nella notte l' Ars approva la finanziaria aumentate le ore di lavoro agli ex Pip
Nella notte, intorno alle 1,30, l'Ars ha approvato la finanziaria al termine di una seduta di circa otto ore. Tra le misure adottate, è stato deciso un aumento delle ore di lavoro per gli ex Pip. La legge entrerà in vigore nelle prossime settimane, con l’obiettivo di affrontare le questioni legate all’occupazione e alle politiche sociali.
ntorno all'1,30 della notte e al termine di una seduta di circa otto ore, l'Ars ha approvato la manovra. E per il terzo anno di fila, il governo di Renato Schifani è riuscito a evitare l'esercizio provvisorio ottenendo il via libera prima di Natale, così come auspicato. Questa volta c'è anche un. 🔗 Leggi su Cataniatoday.it
