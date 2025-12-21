Nel match spettacolo l’influencer finisce ko al 6° round ma si prende i complimenti di Trump | Ha mostrato coraggio Joshua spietato mascella fratturata a Paul

Nella recente sfida di pugilato tra Jake Paul e Anthony Joshua, l'influencer ha subito una doppia frattura alla mascella al sesto round. Nonostante la sconfitta, Paul ha ricevuto i elogi di Donald Trump per il suo coraggio. Joshua, invece, si è dimostrato efficace e determinato, confermando il suo livello di competenza. La lotta ha suscitato grande interesse tra gli appassionati di sport e intrattenimento.

È finita con una doppia frattura alla mascella di Jake Paul l'attesissima sfida tra lo youtuber prestato al pugilato e il due volte campione del mondo Anthony Joshua. L'inglese ha chiuso il match al sesto round, con un gancio destro che ha sancito il KO dell'avversario. Tanti i dubbi e le polemiche che hanno accompagnato l'incontro. In un angolo del ring c'era un ex campione olimpico di 110 kg, dall'altra un influencer che ha messo i guantoni da pochi anni, che ne pesa 98. Il tutto per un montepremi colossale di 92 milioni di dollari a testa. Nei primi round Paul ha cercato di scappare dai colpi di un Joshua molto attendista.

