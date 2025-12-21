Nel cuore affamato della provincia C’è un’ironia sottile, a tratti perfida, in *Morte di un dietologo* (Compagnia Editoriale Aliberti), il nuovo giallo in cui Piero Degli Antoni indaga tra le strade di Bergamo invernale, attraversata dallo scirocco. L’autore esplora le contraddizioni di una provincia apparentemente tranquilla, rivelando le ombre di violenza domestica e segreti nascosti sotto la superficie. Un racconto che invita a riflettere

C’è un’ironia sottile, a tratti perfida, in Morte di un dietologo (Compagnia Editoriale Aliberti) il nuovo giallo in cui Piero Degli Antoni prende a scavare nelle pieghe di una Bergamo invernale, spazzata dallo scirocco, per arrivare a disvelare l’anima nera di quella provincia ricca e perbene che – nella peggiore tradizione – nasconde abissi di violenza domestica e segreti inconfessabili. Al centro della scena troneggia — è il caso di dirlo — Orlando Bevilacqua, vicequestore sessantenne con figlia adulta medico perennemente nei suoi pensieri e con la personalissima capacità di riflettere per paradossi: è un uomo che si interroga sull’etimologia di “limonare” o sul perché gli uomini si sfilino i pantaloni in piedi mentre le donne lo facciano da sedute. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

