NBA il derby di Los Angeles se lo prendono i Clippers Colpo Rockets a Denver
Los Angeles (Stati Uniti), 21 dicembre 2025 – A pochi giorni dal ko patito sempre alla Ball Arena, gli Houston Rockets hanno avuto la loro rivincita sbancando Denver 115-101 e aprendo una nottata NBA ricca di impegni e spettacolo. A tracciare la rotta verso questo successo, ci hanno pensato Kevin Durant (31 punti) e Reed Sheppard, che in uscita dalla panchina ha mandato a bersaglio 28 punti, 11 dei quali al termine di un terzo quarto in cui i texani sono riusciti a prendere in mano l’inerzia del match per poi non lasciarla più nonostante i generosi tentativi di rientro di Denver, alla quale non sono bastati i 25 punti di Nikola Jokic e i 16 di Jamal Murray. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net
Leggi anche: NBA, i Rockets piegano in volata i Clippers. Un super Jokic trascina Denver
Leggi anche: NBA, i risultati della notte (23 ottobre). Vittorie per Bucks, Knicks e Bulls. Sconfitti i Boston Celtics ed i Los Angeles Clippers
NBA, super LeBron non basta: James segna 36 punti, ma vincono i Clippers; NBA, i risultati della notte. I Clippers vincono il derby. Successi di Houston e Detroit; Clippers-Lakers live: streaming gratis e diretta TV del match di NBA; NBA, Durant brilla e i Rockets si prendono la rivincita, i Clippers vincono il derby di L.A..
NBA, il derby di Los Angeles se lo prendono i Clippers. Colpo Rockets a Denver - Los Angeles (Stati Uniti), 21 dicembre 2025 – A pochi giorni dal ko patito sempre alla Ball Arena, gli Houston Rockets hanno avuto la loro rivincita sbancando Denver 115- sport.quotidiano.net
NBA, i risultati della notte. I Clippers vincono il derby. Successi di Houston e Detroit - Il derby di Los Angeles lo vincono i Clippers, che dominano contro i Lakers con un perentorio 103- oasport.it
I Clippers battono i Lakers nel derby nella notte Nba, Houston sorprende Denver - 2 minuti per la lettura ROMA (ITALPRESS) – Sono i Clippers a prendersi il derby di Los Angeles contro i Lakers, ritrovando la vittoria dopo cinque sconfitte di fila; è questo uno degli highlights dell ... msn.com
Nel derby di Los Angeles i Clippers superano i Lakers guidati da Kawhi Leonard @Sportando x.com
’ ` Nicolas Stefani [9’], [24’] [11’], [40’] [21’] #FullTime #TeamGiorgioneVSFutsalGiorgione #Derby #Serie - facebook.com facebook
La ricerca mostra altri articoli e contenuti video sullo stesso argomento informativo.