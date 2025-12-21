nba il derby di los angeles se lo prendono i clippers colpo rockets a denver

Los Angeles (Stati Uniti), 21 dicembre 2025 – A pochi giorni dal ko patito sempre alla Ball Arena, gli Houston Rockets hanno avuto la loro rivincita sbancando Denver 115-101 e aprendo una nottata NBA ricca di impegni e spettacolo. A tracciare la rotta verso questo successo, ci hanno pensato Kevin Durant (31 punti) e Reed Sheppard, che in uscita dalla panchina ha mandato a bersaglio 28 punti, 11 dei quali al termine di un terzo quarto in cui i texani sono riusciti a prendere in mano l’inerzia del match per poi non lasciarla più nonostante i generosi tentativi di rientro di Denver, alla quale non sono bastati i 25 punti di Nikola Jokic e i 16 di Jamal Murray. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

