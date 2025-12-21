Natale e regali occhio ai bonifici | cosa c' è da sapere per non incorrere nei sospetti del Fisco

In occasione del Natale non è di certo inusuale regalare del denaro a parenti, più spesso figli e nipoti, e negli ultimi anni si è sempre più diffusa la tendenza a non utilizzare i contanti prediligendo invece altre forme di versamento, in particolar modo i bonifici bancari. Quando si effettuano dei trasferimenti di somme su un conto corrente, tuttavia, è sempre bene agire con cautela, dal momento che un accredito può rischiare di essere considerato ricollegabile a un reddito non dichiarato e in quanto tale far scattare la macchina dei controlli del Fisco. E tutto ciò anche avendo operato in totale buona fede. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

