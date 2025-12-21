Natale di generosità al Mada Tanti pacchi per i bimbi del Noa

Il Natale al Mada si arricchisce di un gesto di solidarietà, con la consegna di numerosi pacchi destinati ai bambini del reparto pediatrico del Noa. Un'iniziativa che ha portato un po’ di conforto e speranza ai piccoli pazienti e alle loro famiglie, offrendo un segno di vicinanza in un periodo difficile. La solidarietà si manifesta anche attraverso piccoli gesti di attenzione e cura.

Pioggia di regali per i bambini ricoverati nel reparto pediatrico del Noa. Un gesto di solidarietà che ha scaldato il cuore dei piccoli pazienti e delle loro famiglie, costretti a passare il Natale in una corsia d'ospedale anziché nelle loro case. Un nobile gesto che vede protagonisti Mauro Zoppi e Davide Pipeschi del ristorante Mada, tutti i loro dipendenti e anche qualche cliente. Titolari e staff del Mada, il noto locale di pesce di viale Vespucci a pochi metri dal mare, hanno scelto di non farsi regali personali e di usare i soldi che avrebbero speso per comprare giocattoli e materiale per i bambini e i neonati della pediatria.

