Natale da favola sul Titano tra elfi trampolieri clown

Il Natale sul Titano offre un’atmosfera magica e autentica, tra tradizioni e ricordi. I visitatori possono divertirsi con la giostra dei cavalli, il trenino, gli elfi e Babbo Natale, vivendo un’esperienza fiabesca. Inoltre, è possibile scoprire la storia locale a bordo dell’elettromotrice AB03 dello storico Treno Bianco Azzurro, che dal 1932 al 1944 collegava Rimini al Titano.

La giostra dei cavalli, il trenino magico, gli elfi, Babbo Natale. Ma anche un viaggio nella storia, a bordo dell'elettromotrice AB03 dello storico Treno Bianco Azzurro, che dal 1932 al 1944 il ha collegato Rimini al Titano. A San Marino il Natale trova casa in un villaggio senza tempo. Una festa continua fino al giorno della Befana. Campo Bruno Reffi è il posto del cuore dei più piccoli con la giostra, il bosco incantato, e fino a giovedì sarà possibile incontrare Babbo Natale in persona. Oggi in piazzale Domus Plebis, decine di figuranti del Presepe di Montegiardino daranno vita alla magia della Natività con un percorso che unisce tradizione e fede.

