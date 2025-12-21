Natale corsa agli ultimi regali | torna protagonista il negozio di vicinato
Con l’avvicinarsi del Natale, molti italiani si preparano a completare i regali dell’ultimo minuto. Tra oggi e la Vigilia, si stima che quasi 20 milioni di persone si recheranno nei negozi di vicinato per trovare il pensiero perfetto. Questa tradizione rappresenta un momento importante di vicinanza e di sostegno alle attività locali, che si confermano centrali nella cultura natalizia.
Conto alla rovescia per il Natale e, tra oggi e la Vigilia, saranno quasi 20 milioni gli italiani impegnati nella corsa agli ultimi regali. A trainare gli acquisti è soprattutto il commercio fisico, che torna al centro delle scelte dei consumatori: il 62% acquisterà anche in un negozio, il 22% in. 🔗 Leggi su Padovaoggi.it
