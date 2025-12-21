Con l’avvicinarsi del Natale, molti italiani si preparano a completare i regali dell’ultimo minuto. Tra oggi e la Vigilia, si stima che quasi 20 milioni di persone si recheranno nei negozi di vicinato per trovare il pensiero perfetto. Questa tradizione rappresenta un momento importante di vicinanza e di sostegno alle attività locali, che si confermano centrali nella cultura natalizia.

Conto alla rovescia per il Natale e, tra oggi e la Vigilia, saranno quasi 20 milioni gli italiani impegnati nella corsa agli ultimi regali. A trainare gli acquisti è soprattutto il commercio fisico, che torna al centro delle scelte dei consumatori: il 62% acquisterà anche in un negozio, il 22% in. 🔗 Leggi su Padovaoggi.it

Leggi anche: Peonia in Bloom torna in versione invernale: le date da segnare in agenda nella corsa agli ultimi regali di Natale

Leggi anche: Corsa agli ultimi regali, spesa media di 250 euro. "Ultima settimana decisiva per il commercio locale"

La notizia è accompagnata da articoli, post social e contenuti correlati disponibili più avanti.

Corsa agli ultimi acquisti di Natale; Natale, corsa agli ultimi regali: torna protagonista il negozio di vicinato; Natale, gli ultimi giorni per fare i regali: cosa comprano gli Italiani?; Natale, la corsa agli ultimi regali vale 9,5 miliardi - pagina 4.

La corsa agli ultimi regali di Natale: "Anche a Rimini si torna nei negozi di vicinato" - Tra oggi e la Vigilia quasi 20 milioni di italiani saranno alla ricerca degli ultimi regali di Natale e, secondo il sondaggio Confesercenti- altarimini.it