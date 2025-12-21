Natale bagnato meteo instabile fino al 25 | tregua solo per la vigilia

21 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Bassa pressione sul Mediterraneo nella settimana di Natale. Lo fa sapere 3bmeteo.com. “Una perturbazione interessa la Sicilia, portando precipitazioni sparse, localmente anche a carattere di rovescio, con maggiore coinvolgimento dei versanti orientali e meridionali - spiega Francesco Nucera -. 🔗 Leggi su Cataniatoday.it

natale bagnato meteo instabile fino al 25 tregua solo per la vigilia

© Cataniatoday.it - Natale bagnato, meteo instabile fino al 25: tregua solo per la vigilia

Leggi anche: Natale con l'ombrello a Palermo, le previsioni meteo: breve tregua per la vigilia, poi torna a piovere

Leggi anche: Previsioni meteo, rovesci e temporali in arrivo: tempo instabile fino al weekend

La pagina raccoglie notizie, link e post provenienti da testate e piattaforme online.

Previsioni neve Natale | dove e in quali giorni.

natale bagnato meteo instabileMeteo – Settimana di Natale con circolazione depressionaria sul Mediterraneo, fase instabile in Italia - Settimana di Natale con depressione atlantica in affondo sul Mediterraneo, maltempo a più riprese in Italia con temporali e neve in montagna ... centrometeoitaliano.it

natale bagnato meteo instabileMeteo Milano: Natale bagnato, poi neve a fine anno - A Milano la settimana di Natale si apre all'insegna del grigio, con un ... msn.com

natale bagnato meteo instabileMeteo, weekend instabile prima di Natale: le previsioni dal 20 dicembre - Nuove perturbazioni in arrivo: il tempo resterà instabile fino a Natale, con piogge in diverse regioni. meteo.it

La ricerca mostra altri articoli e contenuti video sullo stesso argomento informativo.