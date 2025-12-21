Natale Arriva Notti di Talento

Domani alle 21, alla Stazione Leopolda, si terrà la Christmas edition di Notti di Talento, il contest musicale promosso da Notti di Talento e patrocinato da La Nazione. Un'occasione per ascoltare giovani artisti e condividere un momento di musica nel rispetto delle norme di sicurezza. L'evento rappresenta un'opportunità per apprezzare la scena musicale locale in un contesto di sobrietà e attenzione. Natali Arriva Notti di Talento.

Appuntamento domani alle 21 alla Stazione Leopolda con la Christmas edition di Notti di Talento, il contest musicale di cui La Nazione è media partner. Lo spettacolo, che sarà trasmesso in diretta anche sulle frequenze di Radio Incontro, con ospiti di prim'ordine, a cominciare dai campioni del Lenergy Pisa Beach Soccer, la squadra nerazzurra campione d'Italia. E poi tanta musica con i vincitori e i protagonisti delle edizioni passate di Notti di Talento: dal pugliese Antonio Bosco, in arte Anton Wood, che si è imposto l'estate scorsa con la sua "Castelli cadenti" al livornese Francesco Di Fiore, vincitore del premio dela critica nel 2023 e visto in Tv nell'ultima edizione di X Factor, e poi ancora Eleonora Pischedda (vincitrice dell'edizione 2023) e Giorgio Vaglini, il batterista-bambino vincitore nel 2022 e prodigio assoluto e apprezzato protagonista e in tanti eventi in giro per la Toscana, con i finalisti dell'edizione 2025 del contest Edoardo Cerri e Giulio Omodarme.

