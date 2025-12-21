Natale a tavola I ristoranti del centro presi d’assalto per il 25

Se l’immagine classica del Natale è quella della famiglia riunita a casa per un pranzo che inizierà alle 12 e finirà verosimilmente all’imbrunire, c’è però chi non rinuncia al ristorante. I ristoranti del centro storico sono stati presi d’assalto in vista del pranzo di Natale del 25 dicembre, testimonianza di come le tradizioni gastronomiche continuino a essere al centro delle celebrazioni.

Se l'immagine classica del Natale è quella della famiglia riunita a casa per un pranzo che inizierà alle 12 e finirà verosimilmente all'imbrunire, c'è però chi non rinuncia al ristorante. Quello che non cambia, almeno nel centro di Ravenna, è il menu doverosamente tradizionale. Dunque non possono mancare cappelletti in brodo, arrosti e panettone. Tra i ristoranti del centro storico che resteranno aperti anche a Natale c'è 'La Gardela'. Il titolare Mauro Mambelli racconta: "Noi siamo aperti con menù alla carta, della tradizione. Quest'anno, credo per la prima volta in assoluto, eravamo già pieni un mese prima di Natale.

