Natale a chilometro zero | Campagna Amica raddoppia le aperture in vista delle feste

Il mese di dicembre è un momento significativo per il Mercato di Campagna Amica Forlì-Cesena, che si prepara a offrire ai visitatori più opportunità di acquisto in vista delle festività natalizie. Per rispondere alle esigenze della comunità e promuovere i prodotti locali, il mercato raddoppia le aperture con due giornate straordinarie il 23 e il 30 dicembre, dalle 8 alle 13.

Dicembre rappresenta un mese importante per il Mercato di Campagna Amica Forlì-Cesena, che in vista delle festività natalizie raddoppia le occasioni di acquisto con due aperture straordinarie martedì 23 e martedì 30 dicembre, dalle 8 alle 13.30, per andare incontro alle esigenze dei cittadini e.

