Il periodo delle feste porta con sé tradizioni e la voglia di ritrovarsi, anche davanti alla televisione, per condividere storie, emozioni e momenti di leggerezza. Anche quest’anno la Rai accompagna il pubblico durante il Natale con un palinsesto pensato per tutta la famiglia, tra film, programmi speciali e appuntamenti ormai diventati una certezza delle festività. Dal grande cinema d’animazione ai classici intramontabili, passando per musica, intrattenimento e prime serate evento, ecco cosa andrà in onda durante le feste natalizie del palinsesto Rai. Film e grandi prime visioni per le feste. Il Natale Rai parla anche la lingua del cinema con prime visioni, grandi classici e titoli pensati per tutta la famiglia. 🔗 Leggi su Dilei.it

Natale 2025, tutti i film e i programmi delle feste del palinsesto Rai

