Natale 2025 | in Calabria 783 milioni di euro di spesa Reggio tra i territori chiave

Le famiglie calabresi destinano agli acquisti natalizi una spesa complessiva di 783 milioni di euro, pari al 2,9% del totale nazionale. Una quota rilevante che rappresenta un’importante opportunità economica per il tessuto produttivo locale, in particolare per le oltre 8mila imprese artigiane. 🔗 Leggi su Reggiotoday.it
Natale 2025 in Calabria: 783 milioni di euro di spesa delle famiglie, l’artigianato intercetta una quota strategica dei consumi - A livello territoriale, la provincia con la spesa più elevata è Cosenza, con 295 milioni di euro, seguita da Reggio di Calabria con 214 milioni, Catanzaro con 145 milioni, Crotone con 67 milioni e Vib ... msn.com
A Natale i calabresi spenderanno 783 milioni - ROMA La spesa delle famiglie calabresi per gli acquisti legati al Natale raggiunge 783 milioni di euro, pari al 2,9% del totale nazionale, una quota significativa che può essere intercettata da oltre ... corrieredellacalabria.it
